Liberya Devlet Başkanı, maaşının yüzde 25'ni yoksullara dağıtacak

Liberya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı George Weah, yemin töreninden sonra mecliste ilk defa konuştu.

Ülkedeki yoksullara yardım için maaşından yüzde 25 keseceğini söyledi ve milletvekillerine de aynı şeyi yapmaya çağırdı.

Devlet Başkan Weah, "Ülkedeki bozulan ekonominin yeniden gelişmesi için maaşımdan yüzde 25 kesinti yapacağım. Bu parayı da ülkedeki yardım fonlarına aktaracağım." dedi.

Ülkenin gelişmesi için herkesin çaba göstermesi gerektiğini söyleyen Weah, parlamenterlere hitabında, "Baylar, bayanlar, sizi de benim yaptığımı yapmaya çağırıyorum. Siz beni hizmet etmem için seçtiniz. O halde hep birlikte ülkeye öncülük etmeye başlayalım." diye konuştu.

Weah, ülkenin ekonomik durumunun kötü olduğunu vurguladı, para biriminin değer kaybettiğine, işsizliğin arttığına dikkati çekti.

Kaynak: AA