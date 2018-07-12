Liberman'dan İsrail'in Dublin büyükelçiliğinin kapatılması çağrısı

İrlanda Senatosu işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşimciler tarafından üretilen ürünlere ithalat ve satış yasağı getiren yasa tasarısını kabul etti. Tasarının kabul edilmesi İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ı kızdırdı. Liberman, tepki olarak İrlanda'nın başkenti Dublin'deki İsrail büyükelçiliğinin kapatılması çağrısı yaptı.

"İsrail en kısa zamanda Dublin'deki büyükelçiliğini kapatmalıdır"

Twitter hesabından paylaştığı mesajla İrlanda Senatosu'nun aldığı kararı eleştiren Liberman, İsrail'den nefret edenlerle konuşmayacaklarını söyledi.

İrlanda'nın İsrail büyükelçisini senatoda alınan karardan dolayı kınamanın bir anlam ifade etmediğini dile getiren Liberman, "İsrail'i boykot edenlere diğer yanağımızı çeviremeyiz. İsrail en kısa zamanda Dublin'deki büyükelçiliğini kapatmalıdır" ifadelerini kullandı.

Parlamentonun iki kanadının oylaması gerekiyor

İrlanda Senatosu, dün işgal altındaki topraklarda üretilen malların ithalatını ve ticaretini yasaklayan yasa tasarısını kabul etmişti.

Tasarının yasalaşması için parlamentonun iki kanadında da kabul edilmesi gerekiyor.

Kaynak: AA