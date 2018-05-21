Liberman'dan Filistin asıllı milletvekiline hapis tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Twitter hesabından İsrail Parlamentosundaki Filistin asıllı milletvekillerinin oluşturduğu Birleşik Arap Listesi'nin de lideri olan Ayman Odeh ve arkadaşlarına "terörist" benzetmesi yaptı.

Odeh ve arkadaşlarının kanunların uygulanmasını engellediğini iddia eden Liberman, "Odeh ve arkadaşlarının yeri İsrail Parlamentosu değil, hapistir. Artık yaptıklarının bedelini ödemelerinin zamanı geldi." dedi.

Hayfa'da cuma akşamı Filistin asıllı İsrail vatandaşlarının Gazze'ye destek amacıyla yaptıkları gösteriye İsrail polisi müdahale etti, 21 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail polisinin sert müdahelesinde dizinde kırık oluşan Cafer Farah adlı Filistin asıllı aktivist hastaneye kaldırıldı, milletvekili Odeh de Farah'ı hastanede ziyaret ettiği sırada İsrail polisiyle tartıştı.

Öte yandan, gözaltına alınan 21 göstericinin serbest bırakılması için Hafya'da bugün de gösteri yapıldı.

Filistin bayrakları taşıyan yaklaşık 200 kişi, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atarak gözaltındakilerin serbest bırakılmasını istedi.

Kaynak: AA