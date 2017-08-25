  • 25 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Liberman İran'a gözdağı verdi

Liberman İran'a gözdağı verdi

İsrail Savunma Bakanı Liberman, "İran'ın Suriye ve Lübnan'da güçlenmesine izin vermeyeceklerini" söyledi.

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Liberman İrana gözdağı verdi

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, "İran'ın Suriye ve Lübnan'da güçlenmesine izin vermeyeceklerini" söyledi.

İsrail devlet radyosunun haberine göre Liberman, başkent Tel Aviv'de devlet görevlilerinin katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, "İsrail, İran'ın Suriye ve Lübnan'da oluşturmaya çalıştığı bu yeni ortama teslim olmayacaktır." dedi.

İran'ın Suriye'de yeni bir realite ortaya koymaya çalıştığını öne süren Liberman, "İran, Devrim Muhafızları aracılığıyla Suriye topraklarında hava ve deniz üsleri inşa etmeye, Şii milis gücüyle de Lübnan'da gelişmiş silahlar üretmeye çalışıyor. İsrail bunlara sessiz kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyarette İran ile ilgili dile getirdiği "çekincelerinin" ardından Liberman'ın bu açıklamaları yapması dikkati çekti.

Netanyahu dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi şehrinde gerçekleştirdiği görüşmede, "İran'ın Suriye'de güçlenmesini tehdit unsuru olarak gördüklerini" belirterek, "İran, Suriye'deki varlığını artırmak için muazzam bir çaba harcıyor. Bu durum İsrail, Ortadoğu ve tüm dünya için bir tehdittir." demişti.

Etiketler: İsrail Savunma Bakanı Liberman, Liberman'dan İran'a 'tehdit'
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