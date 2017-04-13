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Buradasınız : » » Le Pen'in kampanya merkezi binası kundaklandı

Le Pen'in kampanya merkezi binası kundaklandı

Fransa'da aşırı sağ Ulusal Cephe Partisi (FN) lideri Marine Le Pen'in başkent Paris'teki kampanya merkezinin bulunduğu bina kundaklandı.

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Le Penin kampanya merkezi binası kundaklandı

Fransa'da aşırı sağ Ulusal Cephe Partisi (FN) lideri Marine Le Pen'in başkent Paris'teki kampanya merkezinin bulunduğu bina kundaklandı.

Le Pen'in Faubourg Saint-Honore caddesindeki ofisinin giriş katında dün meydana gelen kundaklamada ölen ya da yaralanan olmadığı, binada maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Elysee Sarayı'na yakın bir yerde bulunan binanın üst katlarından birinde Le Pen'in cumhurbaşkanı seçimi kampanyası ofisi yer alıyor.

Olay sırasında ayrıca bir grafiti yazısı ile "FN vs KLM" (FN, KLM'ye karşı) yazılmış olduğu görüldü.

Olayın "Yabancı Düşmanlığı ile Mücadele" adlı bir grup tarafından üstlenildiği bildirildi.

Le Pen'in ırkçı söylemi ve "Paris Yahudilerinin soykırıma uğramasında Fransa'nın sorumluluğu olmadığı" yönündeki açıklamaları kamuoyunda eleştirilere neden olmuştu.

Fransa'da 23 Nisan'da yapılacak ve 11 adayın yarışacağı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda salt çoğunluğu geçen olmazsa, ikinci tur, en çok oyu alan iki aday arasında 7 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Kamuoyu yoklamalarında, Yürüyüş Hareketinin lideri Emmanuel Macron ile Marine Le Pen, ikinci tura kalması muhtemel adaylar olarak öne çıkıyor.

Etiketler: Le Pen, fransa, fn, fransa sağcılar
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