  • 06 MAYIS 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Le Pen karşıtları 17.00'dan sonra sandığa gidebilir

Le Pen karşıtları 17.00'dan sonra sandığa gidebilir

Macron'a sadece aşırı sağcı Le Pen karşıtı oldukları için oy verecekler, potansiyellerinin anlaşılması amacıyla pazar 17.00'dan sonra oy vermek için kampanya başlattı.

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Le Pen karşıtları 17.00dan sonra sandığa gidebilir

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde, liberal Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron'a, sadece aşırı sağcı Marine Le Pen karşıtı oldukları için oy verecekler, potansiyellerinin anlaşılması amacıyla pazar saat 17.00'dan (TSİ 18.00) sonra oy verme hazırlığında.

İnternette onbinlerce kişiye ulaşan "Entends Mavoix" (Sesimi Duy) isimli kampanya ile Macron'a verilen desteğin, zorunluluktan kaynaklandığının ifade edilmesi amaçlanıyor.

Bu çerçevede, on binlerce kişi İçişleri Bakanlığının son katılım sonuçlarını açıklayacağı pazar 17.00'dan sonra seçim merkezlerine gidecek.

Kampanya için yazılan bildiride, "Bu metin ne Macron'a oy vermek için bir çağrı ne de tarafsız kalmak için. Bu, Ulusal Cephe'ye karşı olanların sesinin duyulması ve seslerinin hesaba katılması için bir teklif." ifadeleri kullanıldı.

Kamuoyu yoklamalarına göre, yüzde 60'ın üzerinde oy oranı ile pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçiminden galip çıkması beklenen Macron'un, oylarının çoğunu Le Pen karşıtlığı nedeniyle alacağı tahmin ediliyor.

Etiketler: Macron, Le Pen, seçim
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