  • 19 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Le Pen AB bayrağını kaldırttı

Le Pen çıktığı televizyon yayınında AB bayrağının kaldırılmasını istedi.

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Le Pen AB bayrağını kaldırttı

Fransa'da aşırı sağ Ulusal Cephe Partisinin cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, katıldığı televizyon programında, arkasında bulunan Fransa bayrağının yanındaki AB bayrağının kaldırılmasını istedi.

TF1 Başkanı Gilles Bouleau, Le Pen'in katıldığı "Yarın Cumhurbaşkanı" isimli programda yaptığı açıklamada, Le Pen'in program öncesindeki AB bayrağının kaldırılması talebini kabul ettiklerini bildirdi.

"Fransa Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olmak istiyorum, AB Komisyonu'nun değil"
Le Pen de, sırayla bütün cumhurbaşkanı adaylarının davet edildiği programda, "Fransa Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olmak istiyorum, AB Komisyonu'nun değil. AB'nin ekonomik ve sosyal konular ile sınırlarla ilgili konularda ülkemize ve halkımıza önemli ölçüde zarar verdiğini düşünüyorum." dedi.

Le Pen, daha önce de resmi binalardaki AB bayraklarını kaldırtmak istediğini açıklamıştı.

Etiketler: Le Pen, ab bayrağı
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