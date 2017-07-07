Le Drian ve Lavrov Suriye'yi görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki ülke için önceliğin terörle mücadele olduğunu bildirdi.

Le Drian, Rus mevkidaşı Lavrov'u Paris'te kabul etti.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, "Uluslararası terör bizim bir numaralı önceliğimiz. Birlikte terörle mücadele ederken diğer görüş ayrılıklarını bir tarafa bırakmamız gerekir." dedi.

Le Drian ise "Suriye'de ortak bir düşmanımız var. Biz Suriye'de barışı sağlamak gibi ortak bir hedefi paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Fransa'nın Suriye konusunda Rusya ile çalışmakta kararlı olduğunu kaydeden Le Drian, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanımı konusunda Paris ve Moskova'nın ciddi görüş ayrılığına sahip olduğunu kabul etti.

Le Drian, "Paris ve Moskova bu konuda çok farklı yaklaşım içinde." dedi.

Fransız bakan, Suriye'deki bütün kimyasal silah stoklarının yok edilmesi gerektiğini söyledi.

Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un "Suriye'de uçuşa yasak bölgelerle ilgili Rusya ile görüşmeye hazırız" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Lavrov, "Biz bu konuda ABD'den bilgi istedik ancak şu ana kadar bir yanıt gelmedi." yanıtını verdi.