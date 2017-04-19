Lavrov'dan Suriye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'da düzenlenen basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Moskova ziyaretinde Suriye'de rejim değişikliğini de öngören bir planın masaya gelip gelmediği sorusu üzerine, Tillerson ile Suriye konusunu detaylı bir şekilde değerlendirdiklerini belirterek "Bizim için bir plan var, o da Suriye'nin kaderini Suriye halkının belirleyeceği belirtilen BMGK'nın 2254 sayılı kararı. Bu kararın uygulanmasından başka bir alternatif bulunmadığına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Rejimin İdlib'in Han Şeyhun beldesinde düzenlediği kimyasal saldırıyı provokasyon olarak gördüklerini yineleyen Lavrov, Suriye'de "bazı güçlerin" rejim değişikliği için suni sebepler üretmeye çalıştığını ileri sürdü.