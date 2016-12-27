Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Yoğun Kar Yağışlı
Yoğun Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.526
    Euro: 3.688
  • BIST: 76699.41
    Altın: 128.977

Kapat
Buradasınız : » » Lavrov'dan 'Suriye' açıklaması

Lavrov'dan 'Suriye' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye konusunda Türkiye ve İran ile iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Lavrovdan Suriye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye konusunda Türkiye ve İran ile iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Rus İnterfax ajansına konuşan Lavrov, Halep'teki tahliyelerin Türkiye ve İran yapılan iş birliği neticesinde başarılı olduğunu belirterek, "Suriye konusunda Türkiye, İran ve diğer bölge ülkeleriyle iş birliğini geliştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Lavrov, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini yineleyerek, ileride devlet yapısının nasıl olacağı gibi konulara ulusal diyalog çerçevesinde Suriyelilerin karar vermesi gerektiğini belirtti. AA

Etiketler: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, suriye
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  DÜNYA

DÜNYA HABERLERİ

Tüm Dünya Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER