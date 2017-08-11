  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Lavrov'dan Kuzey Kore açıklaması

Lavrov'dan Kuzey Kore açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD ile Kuzey Kore arasında sıcak çatışma ihtimali son derece yükseldi" dedi.

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Lavrovdan Kuzey Kore açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile Kuzey Kore arasında sıcak çatışma ihtimalinin son derece yükseldiğine işaret ederek "Bu son derece vahim sonuçlara yol açacaktır. Rusya olarak bunun olmaması için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Lavrov, Rusya’nın Vladimir şehrinde katıldığı bir etkinlikte ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve Kuzey Kore arasındaki diyaloğun endişe verici boyutlara ulaştığını vurgulayan Lavrov, “ABD’nin Kuzey Kore’yi ve Kuzey Kore’nin de Guam adasını vurmaya yönelik söylemleri devam ediyor. İki ülke arasında sıcak çatışma ihtimali son derece yükseldi.” diye konuştu.

İki ülke arasında bir çatışma yaşanması halinde birçok insanın hayatını kaybedeceğine işaret eden Lavrov, “Bu son derece vahim sonuçlara yol açacaktır. Rusya olarak bunun olmaması için elimizden geleni yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Lavrov, Kuzey Kore’nin nükleer silah bulundurmasını Rusya’nın kabul etmeyeceğine dikkati çekerek “Kuzey Kore krizinin çözümü için Rusya ve Çin’in ortak olarak sunduğu bazı tekliflerin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

Etiketler: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov
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