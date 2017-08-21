  • 21 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Lavrov'dan ABD'nin vize hamlesine yanıt

Lavrov'dan ABD'nin vize hamlesine yanıt

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin vize hamlesine, Amerikan halkı üzerinden karşılık vermeyeceklerini belirtti.

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Lavrovdan ABDnin vize hamlesine yanıt

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin vize hamlesine, Amerikan halkı üzerinden karşılık vermeyeceklerini belirterek, “Eğer birileri kötü bir örneğin bulaşıcı olduğunu düşünüyorsa yanılıyorlar demektir. Bu karar, Rusların devletine yönelik bakış açılarını kötüleştirmeye yöneliktir.” dedi.

Lavrov, resmi ziyaret için Moskova'da bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Rusya'dan yapılan göçmen harici vize türlerine yönelik operasyonlarını dondurma kararını değerlendiren Lavrov, “Bu karar, Rusların devletine yönelik bakış açılarını kötüleştirmeye yöneliktir.” ifadelerini kullandı.

Kararın çok yeni olduğunu, süreci dikkatle inceleyeceklerini anlatan Lavrov, “Ancak biz bu karara Amerikan halkı üzerinden karşılık vermeyeceğiz. Eğer birileri kötü örneğin bulaşıcı olduğunu düşünüyorsa yanılıyorlar demektir.” diye konuştu.

Suriye krizi

Suriye krizi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Lavrov, “Astana sürecinin garantörleri olan Rusya, İran ve Türkiye’den uzmanlar, ağustos sonu veya eylül başında İdlib’de gerilimi düşürme bölgesinin kurulmasını ele alacaklar.” dedi.

Şükri ile Suriye krizinin çözümü konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarına işaret eden Lavrov, “Rusya ve Mısır olarak Suriye’de muhalefetin ortak bir heyet aracılığıyla Suriye hükümetiyle görüşmeler yapması için çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Lavrov, ortak bir muhalefet platformu oluşturulabilmesi için Suudi Arabistan’la da görüştüklerini sözlerine ekledi.

Etiketler: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin vize hamlesi
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