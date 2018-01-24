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Buradasınız : » » Lavrov ve Tillerson Suriye'yi görüştü

Lavrov ve Tillerson Suriye'yi görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Amerikalı mevkidaşı Tillerson, telefonda Suriye, Ukrayna ve Kore Yarımadası'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.

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Lavrov ve Tillerson Suriyeyi görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lavrov'un Tillerson ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Soçi'de düzenlenmesi planlanan Ulusal Diyalog Kongresi'ne ve Viyana’da yapılacak görüşmelere ilişkin istişarelere de devam eden iki bakanın görüşmesinde, Lavrov'un, Suriye'nin geleceğine Suriyelilerin karar vermesinin önemini vurguladığı kaydedildi.

Kore Yarımadası'ndaki son gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Kuzey Kore’ye yönelik sert söylemlere ve artan gerginliğe yönelik Rusya’nın duyduğu endişenin iletildiği belirtildi.

ABD'den açıklama

Görüşmeyle ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da yazılı bir açıklama geldi.

Açıklamada, Suriye, Kuzey Kore ve Ukrayna konularının ele alındığı belirtilerek, "Suriye konusunda, Rusya'nın Esed rejiminin BM öncülüğündeki Cenevre görüşmelerinde yapıcı bir rol oynamasını sağlamasını garantiye alması görüşüldü." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kuzey Kore konusunda ise Kanada'da gerçekleştirilen Kore Yarımadası hakkındaki konferansın ele alındığı kaydedildi.

Tillerson ve Lavrov'un ayrıca Ukrayna konusuna da değindiğine dikkat çekilen açıklamada, "Minsk Antlaşması'na sadık kalınması ve Ukrayna'nın doğu bölgesinde tansiyonun düşürülmesi görüşüldü." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kore yarımadası, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson
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