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Lavrov: Trump ve Kim Jong'un zirvesi Rusya'da olmayacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un arasında bir toplantıya ev sahipliği yapmayacağını açıkladı.

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Lavrov: Trump ve Kim Jongun zirvesi Rusyada olmayacak

ABD Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturmaya hazırlanan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo ve ekibinin Kuzey Koreli muhataplarıyla üçüncü bir ülkede doğrudan iletişim kurduğu açıklanmış, görüşmede Trump ve Kim görüşmesinin nerede olacağına karar verilmeye çalışılmıştı.

İddialara göre, Kuzey Kore yönetimi, görüşmenin kendi başkentleri olan Pyongyang'da olması için ısrar ediyor, ancak ABD tarafı görüşme için Beyaz Saray'ı gösteriyordu. Üçüncü bir seçenek ise görüşmenin başka bir ülkede olması yönündeydi.

Adres Rusya mı olacak?

Tüm dünyanın merakla beklediği zirvenin adresinin Rusya olacağı iddiaları ortaya atıldı ancak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında bir toplantıya ev sahipliği yapmayacağını açıkladı.

Lavrov açıklamasında, Trump ve Kim görüşmesinin askeri çözümden bir adım uzak kalacağını da söyledi. 

Kaynak: Reuters

Etiketler: zirve, Trump, Lavrov, Kuzey Kore, kim, abd
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