Lavrov: Suriye'de yaşananlar 'çatışmasız bölge' ile sona erer

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib'de çatışmasız bölge oluşturulmasının Suriye'de çatışmaların sona erdirilmesinin yolunu açabileceğini söyledi.

Lavrov, Finlandiya'da mevkidaşı Timo Soini ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinde gündeme gelen Suriye'nin İdlib bölgesinde "çatışmasız bölge" oluşturulması konusunda açıklamalarda bulundu.

Lavrov, "Çatışmasız bölge oluşturulması Suriye'deki çatışmaların sona erdirilmesinde önemli bir adım olur." dedi.

Suriye rejiminin İdlib'de çatışmasız bölge oluşturulmasını kabul ettiğini belirten Lavrov, şu anda tarafların konuyla ilgili olarak Astana'da görüştüğünü ifade etti.