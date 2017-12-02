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Lavrov: Suriye'de yakın zamanda terörle mücadele sona erecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye’de yakın zamanda terörle mücadelenin sona ereceğini, bölgedeki yabancı askeri kuvvetlerin ülkeden çekilmesi gerektiğini söyledi.

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Lavrov: Suriyede yakın zamanda terörle mücadele sona erecek

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen Akdeniz Diyaloğu Forumu’nda açıklamalarda bulundu.

Lavrov, Suriye’de yakın zamanda terörle mücadelenin sona ereceğini bildirerek, “Biz Suriye'de amacımıza yaklaşıyoruz. Ancak bu, bölgede terörün sona ermesi ve bitmesi anlamına gelmiyor. Yakın zamanda son bulacak” dedi.

Lavrov, ayrıca BM ve Şam'ın izni olmaksızın Suriye'ye yerleştirilen tüm yabancı askeri kuvvetlerin ülkeden çekilmesi gerektiğini de belirtti. 

İHA

Etiketler: rusya, Lavrov, suriye
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