Rusya, olası Suriye müdahalesi konusunda uyardı

Rusya olası bir Suriye müdahalesi konusunda uyarıda bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de Libya tarzı bir maceraya girilmemesi gerektiğini vurguladı.

"Libya tarzı maceraya girilmemeli. En ufak bir yanlış hesap bile yeni bir göç dalgasına sebep olabilir"

Lavrov, Suriye'de çok küçük hesap hatalarının yeni göç dalgalarına yol açabileceğini sözlerine ekledi. Bölgedeki atmosferin endişe verici olduğunu belirten Lavrov, ültimatom ve tehditlerin Suriye'de diyaloğa yardımcı olmadığını söyledi.

Kaynak: TRT Haber