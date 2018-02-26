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Lavrov: Suriye'de ateşkes tüm taraflar anlaştığında başlayacak

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 30 günlük ateşkesin nasıl uygulanacağı konusunda anlaşma sağlandığında devreye gireceğini söyledi.

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Lavrov: Suriyede ateşkes tüm taraflar anlaştığında başlayacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı ateşkes kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ateşkes, tüm taraflar nasıl uygulanacağı konusunda anlaştığında başlayacak." dedi. 

Lavrov ayrıca ateşkesin, Şam'ın teröristlerle mücadelesini kapsamadığını söyledi.

Lavrov, Beşşar Esed rejimi yanlısı güçlerin bölgeye klor gazıyla müdahale ettiğine yönelik iddiaların ise ateşkesi bozmaya yönelik provokasyonlar olduğunu belirtti.

Doğu Guta'da yaşanan insani dramın giderek ağırlaşması üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ateşkes için harekete geçmişti.

Cumartesi günü yapılan oylamada, Suriye'de 30 günlük ateşkesi öngören tasarı kabul edilmiş ancak ateşkes kararına rağmen Esed rejimiin bombardımanı sürdürmüştü.

Kaynak: Reuters

Etiketler: suriye, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Esed Rejimi, ateşkes
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