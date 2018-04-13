Lavrov: Rusya, Skripal olayıyla ilgili dikkat çekici açıklamalar yapacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) Salisbury’de eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenme olayını detaylı bir şekilde incelediğini ve Rusya'nın yakında dikkat çekici açıklamalar yapacaklarını söyledi.

OPCW’nin raporu inceleniyor

Gazetecilere konuşan Lavrov "OPCW’nin raporunu detaylı bir şekilde inceliyoruz. Raporda çok dikkat çekici noktalar var. Raporda sadece maddenin içeriği doğrulandı. Kaynağa ve İngiltere'nin Skripal olayındaki konumuna dair herhangi bir doğrulama yapılmadı" dedi.

OPCW kimyasal kullanıldığını doğrulamıştı

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) açıklamasında, "OPCW laboratuvarlarında, biyolojik ve çevresel numuneler üzerinde yapılan analizlerin sonuçları, Salisbury'de kullanılan ve birkaç kişinin ciddi şekilde zarar gördüğü zehirli kimyasal maddeyle ilgili İngiltere'nin çıkarımlarını doğruluyor" denildi.

Skripal krizi nasıl başladı?

İngiltere’ye yerleşen eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızının sinir gazıyla zehirlenmesi, iki ülke arasında son yılların en büyük diplomatik krizini başlattı.

Ajan Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salisbury'deki bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Çifte ajan Sergey Skripal

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye giderek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtilmişti.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü

Kaynak: Reuters