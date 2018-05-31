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Lavrov, Kuzey Kore lideri Kim ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve Kore Yarımadası'ndaki son gelişmeler değerlendirildi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lavrov’un Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’da Kim tarafından kabul edildiği belirtildi.

Buna göre görüşmede, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin 70’inci yılında, iki ülke arasındaki iş birliği ele alındı. Tarafların, Kore Yarımadası etrafında şekillenen son gelişmeler konusunda da görüş alışverişi yaptığı ifade edildi.

Kuzey Kore lideri ile Moskova yönetimi arasındaki ilk resmi toplantı olan görüşmede Lavrov, Kim'i Rusya’ya davet etti.

Pyongyang, nükleer füze programını durdurma ve bir nükleer tesisini kapatma kararı almıştı. Karar nedeniyle Kuzey Kore ile ABD ilişkileri normalleşme sürecine girerken, ABD Başkanı Donald Trump 12 Haziran'da Kim ile Singapur'da yapılması planlanan zirveye katılmaktan vazgeçmişti. Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan, Trump'ın zirveyi iptal etmesine rağmen ABD ile görüşmelere açık olduklarını söylemişti.

Kaynak: Reuters, AA

Etiketler: rusya, Lavrov, Kuzey Kore, Kim Jong-un
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