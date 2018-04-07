Lavrov: İngiltere, kendini haklı gösterme çabasında

Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'yı zehirlemek için kullanıldığı öne sürülen 'Noviçok' (A-234) adlı zehirli maddenin Rusya'nın Saratov kentinde üretildiği iddiasına yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu iddiayı Londra'nın hiçbir temele dayanmayan duruşunu haklı gösterme çabası olarak nitelendirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre Lavrov, "Eğer Saratov'daki tesis hakkında daha şimdi ya da dün haberdar oldularsa, bu durum Londra'nın tamamen savunulamaz duruşu için yeni haklı nedenler bulmaya çalıştığını bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.

Londra'ya güvenmeyeceğiz

"İngiltere, (Aleksandr) Litvinenko, (Boris) Berezovskiy ve (Aleksandr) Perepeliçnıy vakalarında olduğu gibi kartları cebinde tutmak yerine tüm kartları masaya koyarak açık, dürüst biçimde ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) prosedürlerine uygun olarak danışmayı ve çözüm aramayı kabul etmedikçe, Londra'nın tutumu savunulmaz kalmaya devam edecek" diye devam eden Lavrov, "Moskova, söz konusu vakalar da dahil olmak üzere Londra'nın açıklamalarının değerini biliyor. Onlara güvenmeyeceğiz" dedi.

İngiliz Times gazetesi, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesinde kullanılan sinir gazının Rusya'nın Saratov bölgesinde bulunan Şihanı kentindeki araştırma enstitüsünde üretildiğini ileri sürmüştü. Haberde, bu bilginin dünya liderlerini Moskova'nın suçlu olduğu konusunda ikna etmek için kullanıldığı belirtilmişti.

Lavrov'un İngiltere iddiası

"Soğuk savaşın bazı kuralları vardır ancak İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bu kuralları yok saydı" diyen Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Batılı ülkeler çocuk oyunları oynuyor. Gerginliğin ne kadar süreceği bize bağlı değil. Casus krizi, şimdiye kadar İngiltere'nin çıkarına oldu. İngiltere hükümeti, Brexit'in ortaya çıkardığı zorlukları kapatmak için Sergey Skripal'i zehirlemiş olabilir" açıklamasını yapmıştı.

Takas edilen casus: Sergey Skripal

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal’in İngiltere’ye geçerek ülkenin güneybatısında "emekliler" kenti olarak bilinen Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürdüğü, kızı Yulia ile birlikte zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmasıyla yıllar sonra ortaya çıkmıştı.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.