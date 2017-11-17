  • 17 KASIM 2017, CUMA

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Lavrov: Antalya'da, Suriye zirvesi için hazırlık yapacağız

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bu hafta Antalya'da bir araya geleceklerini söyledi.

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Lavrov: Antalyada, Suriye zirvesi için hazırlık yapacağız

Moskova’da gazetecilerin soruların yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mevlüt Çavuşoğlu ve Cevad Zarif ile bu hafta Antalya’da bir araya gelerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Soçi'de gerçekleştireceği görüşmeye yönelik hazırlık yapacaklarını belirtti.

Görüşmenin, Astana sürecini başlatan üç ülkenin dışişleri bakanları arasında yapılacağına işaret eden Lavrov, "Böylelikle, başladığından itibaren Suriye'deki şiddeti önemli oranda azaltan Astana görüşmelerinde gelinen noktayı ele alacağız. Astana süreci sayesinde Suriye’de rejim ile muhalefet arasında görüşmeler başlatılabildi." diye konuştu.

Lavrov, Soçi’de düzenlenecek üçlü zirvenin, Suriye’de çatışmaların sona ermesinden sonra Esed rejimi ile muhalefet arasında doğrudan diyaloğun kurulmasına vesile olmasını umduklarını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada, "Suriye" konulu Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımıyla 22 Kasım'da Soçi'de düzenlenecek zirve öncesi üç ülke dışişleri bakanlarının hafta sonu Antalya'da bir araya geleceğini söylemişti.

AA

Etiketler: rusya, Mevlüt Çavuşoğlu, Lavrov, antalya'da üçlü zirve
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