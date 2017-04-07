Lavrov, ABD'ye ateş püskürdü: Irak'ın işgalini anımsatıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasını, "bahane üretilerek yapılmış saldırganlık" olarak nitelendirerek bunun Irak'ın işgalini anımsattığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı, ABD'nin Suriye'de hava üssünü vurmasını, "bahane üretilerek yapılmış saldırganlık" olarak nitelendirerek bunun Irak'ın işgalini anımsattığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasını, "bahane üretilerek yapılmış saldırganlık" olarak nitelendirerek bunun Irak'ın işgalini anımsattığını söyledi.