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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov "ABD'nin Suriye'de üs kurma niyetini biliyorum. Ülkenin parçalanmasına yol açmak için çeşitli yöntemlere başvuruyorlar." dedi.
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Lavrov: ABD, Suriye'nin parçalanması için çeşitli yöntemlere başvuruyor
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