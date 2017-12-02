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Lavrov: ABD, Kuzey Kore'ye nasıl bir örnek olur?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'den, Kuzey Kore'nin nükleer programına bir dizi konuda açıklamalarda bulundu.

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Lavrov: ABD, Kuzey Koreye nasıl bir örnek olur?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İtalya'nın başkenti Roma'da, Akdeniz Diyalogları Forumu'na katıldı. 

Lavrov, forumdaki konuşmasında, Türkiye, Rusya ve İran’ın, Astana sürecinde karar verip uygulamaya koydukları çatışmasızlık bölgelerine ilişkin olarak, "Bu bölgeler sahada gerçekten fark yaratıyor ve bunu herkes kabul ediyor" dedi.

Ankara ile İran'ın Astana sürecine katılımının önemini vurgulayan Lavrov, "Bu süreç, Birleşmiş Milletler'i geride kalmamaya itti. Rusya, Suriye’de BM şemsiyesi altında yeni bir anayasa ve BM gözetimi altında yapılacak başkanlık seçimlerini öngören bir çözüm istiyor” dedi.

ABD’ye İran ve Kuzey Kore çıkışı 

Lavrov, Kore, İran ile Batılı ülkeler arasında 2015 yılında imzalanan nükleer antlaşmaya da değindi.

ABD'nin çekilme taleplerini dillendirmesine ilişkin olarak Lavrov, “Şayet Washington çekilirse nükleer silahlardan arınmasını istediği Kuzey Kore’ye nasıl bir örnek olabilir?" sorusunu yöneltti.

Sergey Lavrov, İtalyan mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında da, “Son iki aydır Washington’da Kuzey Kore’deki rejimi tahrik etmek ve kaslarını göstermek isteyen birileri var gibi bir izlenim söz konusu" dedi.

Suudi Arabistan ile İran arasındaki gerilime de değinen Rusya Dışişleri Bakanı, “Suudi Arabistan ve İran’ın bir şekilde konuşmaya başlaması gerektiğini düşünüyoruz. Biz bir şekilde yardımcı olmaya hazırız. Belki, İslam İşbirliği Teşkilatı aracılığıyla yeni bir girişimde bulunulabilir” ifadelerini kullandı. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Lavrov, Kuzey Kore, abd, suriye, Kim Jong Un, füze, rusya
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