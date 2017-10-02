Las Vegas'taki terör saldırısına dünyadan tepkiler

ABD'nin Las Vegas kentindeki müzik festivalinde düzenlenen silahlı saldırı kınandı.

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD'de 50’den fazla kişinin öldüğü silahlı saldırıya tepki gösterdi. Gentiloni, “İtalya’nın düşünceleri, bu korkunç saldırının kurbanlarıyla birlikte. Saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine ve ABD makamlarına yakınlığımızı belirtiriz” ifadelerini kullandı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus da Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin aracılığıyla taziye mesajı yayımladı. Saldırıyı büyük üzüntüyle öğrendiği belirtilen Papa’nın, ruhen bu saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralılarla birlikte olduğu yazıldı.

AB ve NATO

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Her masum kişinin ölümüne yol açan saldırı, esasen hepimize yönelik bir saldırıdır. Avrupa, Las Vegas mağdurları için yasta." ifadelerine yer verdi.

Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de "Las Vegas'taki saldırı dehşet verici. Düşüncelerim saldırı mağdurları, aileleri ve Amerikan halkıyla birlikte." ifadelerini kullandı.