Las Vegas'taki saldırıda hayatını kaybedenler anıldı

ABD'nin Las Vegas kentinde Stephen Paddock adlı Amerikalı tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 58 kişi Chicago'da anıldı.

"Chicago Anneleri" adlı topluluk tarafından organize edilen program yüzlerce kişinin katılımıyla Federal Plaza Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Saldırıda ölenler için saygı duruşunda bulunulan ve dualar edilen programda duygulu anlar yaşandı.

"Senin silahların benim güvenliğimi sağlamaz"

Zaman zaman silahlanma karşıtı gösteriye dönüşen etkinlikte, "Silaha hayır" ve "Bir başkasını (silahlı saldırı) daha istemiyoruz" sloganları atıldı. "Senin silahların benim güvenliğimi sağlamaz", "Geri adım atmayacağız" ve "Toplumsal terör kanunlarla korunamaz" yazılı pankartlar da dikkati çekti.