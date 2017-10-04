  • 04 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

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Las Vegas'ta saldırı kurbanları anılıyor

ABD'nin Las Vegas kentinin farklı yerlerinde pazar günkü silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenleniyor.

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Las Vegasta saldırı kurbanları anılıyor

En büyük tören, Las Vegas merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Mountain Crest Park'ta yapıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı törende saldırıda hayatını kaybedenler için 59 mum yakıldı.

Turistler ve kent sakinleri, kentin birçok yerinde oluşturulan anma noktalarına kurbanlar için çiçekler ve yanan mumlar bırakıyor.

Bu arada, polis, saldırının düzenlendiği konser alanı ve çevresinde alınan güvenlik önlemlerini kent genelini kapsayacak şekilde genişletti.

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olay yerindeki soruşturması devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın da kenti ziyaret etmesi bekleniyor.

Amerikan vatandaşı Stephen Paddock, pazar gecesi Mandalay Bay Oteli'nin 32. katından açık hava konserine katılanların üzerine ateş açmıştı. 59 kişiyi öldüren, 527 kişiyi yaralayan Paddock, saldırının ardından intihar etmişti.

Etiketler: abd, Las Vegas kenti, saldırı
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