Las Vegas'ta konser salonuna silahlı saldırı

ABD’nin Las Vegas kentinde otellerin bulunduğu alanda düzenlenen bir konsere silahlı saldırı düzenlendi. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre en az 2 kişi öldü, 14'ü ağır 28 kişi yaralandı.

Olayın, Mandalay Bay Oteli'nin yakınlarında gerçekleştiği kaydediliyor.

Sosyal medyadan açıklama yapan Las Vegas polisi, açık hava konserine yaylım ateşi açıldığını bildirdi. Kentin kumarhaneler bölgesinde düzenlenen saldırı yerel saatle 22.20'de gerçekleşti.

Saldırının konserin sonlarına doğru country şarkıcısı Jason Aldean'ın sahne aldığı sırada yaşandığı ifade ediliyor.

Silahlı bir ya da bir kaç kişinin izleyicilerin üzerine ateş açtığı ifade ediliyor. Saldırıda yaralananlar olduğu, çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor.

Ancak yaralı sayı ile ilgili bir açıklama yapılmıyor. Görgü tanıkları ambulansların hastanelere yaralılar taşıdığını belirtti.

Reuters haber ajansı ise saldırıda iki kişinin öldüğünü 24 kişinin de yaralandığını duyurdu. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre en az 2 kişi öldü, 14'ü ağır 28 kişi yaralandı.

İki ya da üç silahlı saldırganın otelin 32'nci katında kıstırıldığı yolunda haberler geliyor. Ancak bu henüz doğrulanmadı.

Saldırı sonrası Las Vegas'taki MC Carran Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu



CNN’in haberine göre Las Vegas polisi 1 şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Kentin başka yerlerinde de silah sesleri duyuldu.

Saldırı nedeniyle kentte büyük panik yaşandı. Haber ajanslarının geçtiği fotoğraflarda yüzlerce kişi olay yerinden kaçmaya çalışırken görülüyor.

Sosyal medyada yayılan bazı görüntülerde otomatik silah sesleri duyuluyor. Halk bölgeden uzak durmaları konusunda uyarılıyor.

Bölgeden gelen görüntülerde polisin kentin ana caddesini kordon altına aldığı görülüyor.

Mc Carran uluslararası havaalanında bazı uçuşların da başka havaalanlarına yönlendirildiği gelen haberler arasında.

