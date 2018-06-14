Las Vegas saldırısına ait vücut kamerası görüntüleri ortaya çıktı

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas Strip'te düzenlenen Route 91 Harvest Country Müzik Festivali'nde, 1 Ekim 2017'de silahlı saldırı olmuştu. Saldırıya dair vücut kamerası görüntüleri ise Çarşamba günü ortaya çıktı.

Las Vegas Polis Departmanı, birkaç saniyeden 2 saate kadar çekim yapan vücut kameralarından toplamda 10 saatlik 28 video klibi yayınladı.

Videoda, Las Vegas polis memurlarından bazıları güvenlik için yaralıları taşırken görülüyor. Festivale gelenler arasından korkanları bir polis memurunun sakinleştirmeye çalıştığı da yer alıyor. Daha sonra polis memuru, yaralı bir kadını derme çatma park yerinde bulunan triyaj merkezinin emniyetine taşıyor ve kanayan ayağını bantladığı kadını hastaneye götürüyor.

Bir başka görüntüde ise, çok sayıda kayıp olduğunu bildiren bir radyo memurunun görüntüleri var.

Yüzlerce kişiyi yaralayan ve 58 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıya dair aylar sonra yayınlanan videoları, polis ve FBI yorumlamayı reddetti.

Polis Departmanı'nın seçilmiş başkanı Clark County Şerif Joe Lombardo ise, soruşturmanın bir tanesinin henüz sonuçlanmadığını söyledi.

Kaynak: Associated Press