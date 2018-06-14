  • 14 HAZIRAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.642
    EURO 5.489
  • BIST 94540.84
    ALTIN 194.746
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Las Vegas saldırısına ait vücut kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Las Vegas saldırısına ait vücut kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Las Vegas Strip'te 2017'deki Route 91 Harvest Festivali'nde düzenlenen ve 58 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırının vücut kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas Strip'te düzenlenen Route 91 Harvest Country Müzik Festivali'nde, 1 Ekim 2017'de silahlı saldırı olmuştu. Saldırıya dair vücut kamerası görüntüleri ise Çarşamba günü ortaya çıktı.

Las Vegas Polis Departmanı, birkaç saniyeden 2 saate kadar çekim yapan vücut kameralarından toplamda 10 saatlik 28 video klibi yayınladı.

Videoda, Las Vegas polis memurlarından bazıları güvenlik için yaralıları taşırken görülüyor. Festivale gelenler arasından korkanları bir polis memurunun sakinleştirmeye çalıştığı da yer alıyor. Daha sonra polis memuru, yaralı bir kadını derme çatma park yerinde bulunan triyaj merkezinin emniyetine taşıyor ve kanayan ayağını bantladığı kadını hastaneye götürüyor.

Bir başka görüntüde ise, çok sayıda kayıp olduğunu bildiren bir radyo memurunun görüntüleri var.

Yüzlerce kişiyi yaralayan ve 58 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıya dair aylar sonra yayınlanan videoları, polis ve FBI yorumlamayı reddetti.

Polis Departmanı'nın seçilmiş başkanı Clark County Şerif Joe Lombardo ise, soruşturmanın bir tanesinin henüz sonuçlanmadığını söyledi.

Kaynak: Associated Press

Etiketler: vücut kamerası, strip saldırısı, route 91 harvest festivali, Las Vegas
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER