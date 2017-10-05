Las Vegas saldırganıyla ilgili çarpıcı detay

ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlediği silahlı saldırıda 58 kişiyi öldüren Stephen Paddock'un daha önce Chicago ve Las Vegas'taki iki farklı müzik festivalini gören iki mekandan yer ayırttığı ortaya çıkarıldı.

Polisin, ABD tarihindeki en kanlı silahlı saldırının faili olduğu belirtilen Paddock'un, önceki eylemlerine ve saldırıyı gerçekleştirme nedenine ilişkin soruşturması sürüyor.

Saldırının nedeniyle ilgili henüz net bir açıklama yapılmazken, Paddock'un saldırıyı tasarlayarak gerçekleştirdiği tezini güçlendirecek bazı ipuçları ortaya çıkarıldı.

Paddock'un geçen ağustos ayında Chicago'da düzenlenen Lollapalooza Müzik Festivali'nin yapıldığı parkı gören Blackstone Hotel'den yer ayırttığı ancak bu tarihte Chicago'ya uğradığına dair bir delil olmadığı duyuruldu.

Saldırganın, Las Vegas'taki olaydan bir hafta önce düzenlenen "Life is Beautiful" Alternatif Müzik Festivali'ni gören yüksek katlı bir binadan da oda kiraladığı ifade edildi ancak polis konuya ilişkin detay vermedi.

Paddock'un, katliamı gerçekleştirdiği Mandalay Bay Oteli'ne giriş yaparken de görevlilerden özellikle müzik festivalini gören bir oda talep ettiği kaydedildi.

Polis, Paddock'un saldırının ardından kaçmayı planladığını da bildirdi ancak bunu nasıl belirlediklerine ilişkin bilgi vermedi.

Kız arkadaşı sorgulandı

Öte yandan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) saldırı anında Filipinler'de olan ve ABD'ye dönen, Paddock'un kız arkadaşı Marilou Danley'i de sorguladı.

Kadının, Paddock'un bu saldırıyı niye işlediğine ya da böyle bir saldırı gerçekleştireceğine ilişkin bilgisi ve sezgisinin olmadığını söylediği aktarıldı.

Saldırganın Filipinler'deyken kendisine 100 bin dolar göndererek ev almasını istediğini anlatan kadının ifadesinde, "Para için minnettardım ama aynı zamanda benden ayrılmaya mı çalışıyor? diye endişe de ettim. Kendisiyle mutlu bir gelecek hayal ediyordum. Herhangi bir şiddet eylemi planladığını hiç sezmedim." dediği öğrenildi.

ABD'nin Las Vegas kentinde Stephen Paddock, pazar gecesi konser alanında bulunan kişilerin üzerine yolun karşısındaki otelden ateş açmış, saldırıda 58 kişi hayatını kaybetmiş, 525 kişi yaralanmıştı.

FBI, saldırganın herhangi bir uluslararası terör örgütüyle bağlantısının olmadığını açıklamıştı.