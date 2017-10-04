  • 04 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.565
    EURO 4.197
  • BIST 103907.57
    ALTIN 146.249
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Las Vegas katliamında kan donduran detaylar

Las Vegas katliamında kan donduran detaylar

ABD'nin Las Vegas kentinde 59 kişinin öldüğü katliamla ilgili soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Las Vegas katliamında kan donduran detaylar

ABD'nin Las Vegas kentinde 59 kişinin öldüğü katliamla ilgili soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı.

3 farklı yerde yapılan aramalarda saldırgana ait 47 adet silah ele geçirildiği bildirildi.

Las Vegas polisi, soruşturmaya ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi.

Polisin verdiği bilgiye göre, Las Vegas'da saldırganın kaldığı otel odası ve evler dahil 3 yerde yapılan aramalarda 47 adet silah ele geçirildi.

Katliamda kullanılan silahların, otomatik atış yapacak hale getirildiği tespit edildi.

Polisteki kayıtlara göre saldırgan oteldeki odasından kalabalığın üzerine 9 ila 11 dakika boyunca ateş açtı.

66 yaşındaki saldırgan Stephen Paddock, Filipinler'deki kız arkadaşı Marilou Danley'e de geçen ay 100 bin dolar transfer etmiş.

Bu arada, Marilou Danley'in de sorgulanmak üzere Filipinlerin başkenti Manila'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildiği bildirildi.

Toplantıda, olay yerindeki polislerin vücut kamerası kayıtları da basın mensuplarına gösterildi.

Etiketler: las vegas saldırı, abd saldırı, Trump, Stephen Paddock, abd silahlı saldırı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER