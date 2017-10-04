Las Vegas katliamında kan donduran detaylar

ABD'nin Las Vegas kentinde 59 kişinin öldüğü katliamla ilgili soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı.

3 farklı yerde yapılan aramalarda saldırgana ait 47 adet silah ele geçirildiği bildirildi.

Las Vegas polisi, soruşturmaya ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi.

Polisin verdiği bilgiye göre, Las Vegas'da saldırganın kaldığı otel odası ve evler dahil 3 yerde yapılan aramalarda 47 adet silah ele geçirildi.

Katliamda kullanılan silahların, otomatik atış yapacak hale getirildiği tespit edildi.

Polisteki kayıtlara göre saldırgan oteldeki odasından kalabalığın üzerine 9 ila 11 dakika boyunca ateş açtı.

66 yaşındaki saldırgan Stephen Paddock, Filipinler'deki kız arkadaşı Marilou Danley'e de geçen ay 100 bin dolar transfer etmiş.

Bu arada, Marilou Danley'in de sorgulanmak üzere Filipinlerin başkenti Manila'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildiği bildirildi.

Toplantıda, olay yerindeki polislerin vücut kamerası kayıtları da basın mensuplarına gösterildi.