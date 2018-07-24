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Laos'ta baraj çöktü: 6 köy sular altında kaldı

Asya ülkesi Laos'un güneydoğusunda bir barajın çökmesi sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin kayıp olduğu belirtildi.

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Laosta baraj çöktü: 6 köy sular altında kaldı

Laos Haber Ajansı'nın haberine göre, Attapeu eyaletinde inşaat aşamasında olan bir hindroelektrik barajı dün gece çöktü.

Çöken barajdan boşalan 5 milyar litre suyun 6 köyü sular altında bıraktığı kaydedildi.

Köylerde yaşayan 6 binden fazla kişi evlerini terk ederken, en az 100 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Arama kurtarma ekiplerinin tahliye ve arama çalışmaları devam ediyor.

Başbakan Thongloun Sisoulith, kabine toplantılarını iptal ederek bölgeye gitmek için yola çıktı.

Yerel yetkililer de bölge halkı için özellikle yiyecek ve tıbbi malzeme olmak üzere acil yardım çağrısında bulundu.

Çöken barajın 2019'da tamamlanması ve üretilen elektriğin yüzde 90'ının Tayland'a verilmesi, geri kalanının da yerel bölgede kullanılması planlanıyordu.

Kaynak: AA

Etiketler: laos, baraj
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