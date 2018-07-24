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Laos'ta baraj çöktü

Asya ülkesi Laos'un güneydoğusunda bir barajın çökmesi sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin kayıp olduğu belirtildi.

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Laosta baraj çöktü

Laos Haber Ajansı, Attapeu eyaletindeki hidroelektrik barajının henüz bilinmeyen bir sebepten çöktüğünü duyurdu.

Barajın çökmesi sonucu bölgedeki 6 köy su altında kaldı. Çok sayıda kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin kayıp olduğu belirtildi. Bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Başbakan Thongloun Sisoulith, kabine toplantılarını iptal ederek bölgeye gitmek için yola çıktı.

Yerel yetkililer de bölge halkı için özellikle yiyecek ve tıbbi malzeme olmak üzere acil yardım çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: laos, baraj
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