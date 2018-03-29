  • 29 MART 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Kuzey ve Güney Kore zirvesi için tarih belli oldu

Kuzey ve Güney Kore zirvesi için tarih belli oldu

Güney ve Kuzey Kore liderleri, 27 Nisan'da düzenlenecek zirvede buluşacak. Zirvenin gündemi, bölgede askeri gerilimin azaltılması ve nükleerden arındırılması olacak.

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Kuzey ve Güney Kore zirvesi için tarih belli oldu

Kuzey Koreli meslektaşlarıyla üst düzey görüşmelerde bulunan Güney Koreli hükümet yetkilileri, "Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ülke sınırındaki Panmunjeom ortak güvenlik bölgesinde bir araya gelecekler" açıklamasında bulundu.

Kore zirvesinde gündemin bölgedeki askeri gerilimin azaltılması ve nükleerden arındırılması olacağı tahmin ediliyor.

Güney ve Kuzey Kore, nisan sonunda liderlerinin katılacağı bir zirve gerçekleştirme konusunda anlaşmıştı. Kuzey Kore yönetimi, Güney Kore'ye karşı nükleer silah kullanmamayı, ABD ile anlaşılırsa nükleer ve füze denemelerini durdurmaya söz vermişti.

İki ülke ayrıca liderler arasında istişareleri gerçekleştirmek ve askeri gerilimi düşürmek için özel hat kurulmasına da karar verdi.

Chung, ziyaret sırasında 4 kişilik heyetle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmüştü. 

Kaynak: Reuters

 

Perşembe günü Kuzey Koreli meslektaşlarıyla üst düzey görüşmelerde bulunan Güney Koreli hükümet yetkilileri, sözlerini şöyle sürdürdü:
Etiketler: zirve, nükleer, kore, abd
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