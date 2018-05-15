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Kuzey ve Güney Kore yeniden bir araya geliyor

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore ve Güney Kore'nin üst düzey yetkililerinin 16 Mayıs'ta görüşeceğini açıkladı.

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Kuzey ve Güney Kore yeniden bir araya geliyor

Panmunjom'daki Barış Evi'nde yapılacak görüşmelerde, 27 Nisan'daki Korelerarası Zirve'de alınan kararlar ve adanın nükleerden tam olarak arındırılması ele alınacak.

Toplantıya Kuzey Kore'den 29 üyeli bir heyet katılacak. Güney Kore ise Birleşme Bakanı ho Myoung-gyon'un da dahil olduğu 5 kişilik bir ekiple görüşmede yer alacak.

Korelerarası tarihi zirve

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim, 27 Nisan'daki zirvenin ardından imzaladıkları Panmunjom Deklarasyonu ile Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan "tamamen" arındırılması ve mevcut ateşkes halini sona erdirerek Kore Savaşı'nı resmen noktalayacak kalıcı bir barış anlaşmasının imzalanması konusunda görüş birliğine vardıklarını açıklamıştı.

Tarihi kararların alındığı zirvenin sonrasında Kuzey Kore lideri Kim, Çin'e resmi bir ziyarette bulunarak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmüştü.

ABD ile görüşme tarihi belirlendi

Kim, ABD Başkanı Donald Trump ile 12 Haziran'da Singapur'da görüşecek. Görüşmeden önce 22 Mayıs'ta Güney Kore ile ABD arasında Washington'da bir zirve yapılacak.

Kaynak: TRT Haber, Reuters

Etiketler: zirve, Kuzey Kore, güney kore, abd
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