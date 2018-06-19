Kuzey ve Güney Kore ortak takımlar kuracak

Kuzey ve Güney Kore yaptıkları ortak açıklamada "Sporda ortak eğitim ve maçlar da dahil olmak üzere iş birliğini ve değişimleri teşvik etme konusunda uzlaştık" dedi.

Asya Oyunları ve diğer uluslararası yarışmalar için ortak takımlar oluşturma konusunda uzlaşan Kuzey ve Güney Kore, ayrıntıları belirlemek için daha fazla görüşme yapacak. Gelecek ay Pyongyang'da yapılacak basketbol dostluk maçının ardından bu yıl içinde Seul'de bir maç daha oynanacak.

Varılan bu anlaşma, askeri acil haberleşme hatlarının açılması ve 1950-53 Kore savaşıyla bölünmüş olan ailelerin buluşmaları gibi uzlaşmayı teşvik edici çabalar kapsamında yapılan bir dizi müzakere devam ederken gerçekleşti.

Kuzey ve Güney Kore sporcuları Şubat ayında Güney Kore'de yapılan Kış Olimpiyatları'nda birlikte yürümüşlerdi.

Bu yıl Endonezya'da yapılacak olan Asya Oyunları, Ağustos ortasıyla Eylül başı arasında gerçekleşecek.

Kaynak: Reuters