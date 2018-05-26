Kuzey ve Güney Kore liderleri bir araya geldi

ABD ve Kuzey Kore arasındaki zirve tartışmaları sürerken Kuzey ve Güney Kore'den sürpriz bir adım geldi. İki tarafın liderleri, sınırda ikinci bir Korelerarası Zirve gerçekleştirdi.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore lideri Moon Jae-in'in askeri sınırdaki Panmunjom Köyü'nde Kuzey Kore ile ABD arasında yapılacak zirveye dair görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.

Moon Jae-in, Kim ile yaptığı iki saatlik toplantının sonuçlarını yarın sabah açıklayacak.

İlk görüşme geçtiğimiz ay gerçekleşmişti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in geçtiğimiz ay iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındıracak ve ateşkesi barış anlaşmasına dönüştürecek ilk adım olan ortak deklarasyonu imzalanmıştı.

Bir sonraki görüşme Trump ile olacaktı

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un zirvesinin 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanıyordu. Zirve kararı, Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına bağlılığını ifade etmesinden sonra alınmıştı.

Ancak Trump geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore'den gelen sert mesajları öne sürerek görüşmenin iptal edildiğini bir mektupla açıklamıştı.

"Ne yazık ki, en son açıklamanızda görülen derin öfke ve açık düşmanlığa dayanarak, uzun süredir planlanan bu görüşmeyi şu anda yapmanın uygun olmadığını düşünüyorum"

Trump daha sonra yaptığı açıklamada Kim'in "aptalca" bir eylem yapması halinde Amerikan ordusunun hazır olduğunu ve ABD'nin Kuzey Kore'yi nükleer silahlarından vazgeçmeye zorlamak için yaptırımlarla "azami baskı" uygulamaya devam edeceğini belirtti.

Kuzey Kore'den ılımlı mesaj gelmişti

Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveyi iptal etmesine ölçülü bir tepki vermişti. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen mesajda şu ifadeler yer almıştı;

"Başkan Trump'ın diğer ABD başkanlarının cesaret edemediği cesur bir karar almasını ve bu kadar önemli bir olay için çaba sarf etmesini son derece takdir ettik. Şu andaki husumet, zirveye acil ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor"

Trump'tan hızlı dönüş: Kuzey Kore'yle zirve 12 Haziran'da bile olabilir

Kuzey Kore'den gelen son açıklamaların olumlu olduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını kaydeden Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmeye hala sıcak baktığını açıklamıştı.

"Neler olacağını göreceğiz. Şu anda onlarla konuşuyoruz. Yaptıkları açıklama çok olumluydu. (Kim ile yapılması muhtemel görüşme) Ayın 12'sinde bile olabilir. Bu görüşmeyi onlar çok istiyor, biz de olmasını istiyoruz"

Kaynak: TRT Haber, Reuters