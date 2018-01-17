Kuzey ve Güney Kore dostluk adımlarını sıklaştırdı

Kuzey ve Güney Kore, 9-25 Şubat tarihleri arasında Güney Kore'de yapılacak PyeongChang Kış Olimpiyatlarına aynı bayrak altında katılacak.

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye olimpiyat teklifi

Taraflar ilk defa ortak takım da kuruyor. Kadınlar hokey takımı, her iki tarafın oyuncularından oluşacak.

Olimpiyat öncesinde Güney Koreli kayakçılar, Kuzey Kore'ye giderek, ortak antrenman yapacak.

Kuzey Kore olimpiyatlara 550 kişilik bir heyet gönderiyor. Heyette 230 kişilik tezahürat ekibi, 30 kişilik tekvando grubu ve 150 kişilik paralimpik ekibi de yer alacak.

Kuzey Koreli atletlerle birlikte üst düzey yetkililer de Güney Kore'ye seyahat edecek.

İlk adımı Kim Jong-un attı aradaki buzlar eridi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında, Kore Yarımadası'nda askeri gerilimin düşürülmesi ve Güney Kore ile ilişkilerin gelişmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Güney Kore'de düzenlenecek PyeongChang Kış Olimpiyatlarına heyet gönderilebileceğini kaydeden Kim, bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını söylemişti.

Kaynak: TRT Haber