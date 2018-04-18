Kuzey ve Güney Kore barış anlaşmasını görüşüyor

Kuzey ve Güney Kore, 27 Nisan'daki Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in arasında yapılacak zirveye hazırlanıyor. Bu zirvede 1950-53 Kore Savaşı'nı resmen sona erdirmek için bir girişim yapılması bekleniyor.

Üst düzey bir Güney Kore Cumhurbaşkanlığı yetkilisi, Kuzey-Güney Kore zirvesi hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Planlardan biri olarak, Kore Yarımadası'ndaki ateşkesin bir barış rejimine geçişi olasılığını düşünüyoruz. Ancak bu, yalnızca Kuzey-Güney Kore arasında çözülebilecek bir mesele değil. Bu, Kuzey Kore'nin yanı sıra diğer ilgili ülkelerle yakın istişareler gerektirir" dedi.

Buzları eriten adımlar

Güney ve Kuzey Kore, Nisan sonunda liderlerinin katılacağı bir zirve yapma konusunda anlaşmıştı. Kuzey Kore yönetimi, Güney Kore'ye karşı nükleer silah kullanmama, ABD ile anlaşılırsa nükleer ve füze denemelerini durdurma sözü vermişti. İki ülke ayrıca liderler arasında istişareler yapmak ve askeri gerilimi düşürmek için özel hat kurulmasına da karar vermişti.

Pompeo'dan Kim ile gizli görüşme

ABD Dışişleri Bakanı adayı ve CIA Direktörü Mike Pompeo'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında planlanan zirveyi görüşmek üzere Mart ayının sonunda Pyongyang'ı ziyaret ettiği ve Kim ile gizlice görüştüğü dün Amerikalı yetkililerce açıklandı. Pompeo'nun temasları, Trump'ın bir Kuzey Kore lideriyle görüşen ilk ABD başkanı olma isteğini gösteriyor.

Pompeo'nun ziyaretine ilişkin bilgi veren üst düzey Amerikalı yetkiliye göre, Pompeo'nun görüşmesi Trump'ın, Kuzey Kore ile verimli müzakerelerin mümkün olduğuna dair inancını canlandırdı.

Trump Twitter'dan duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay Kuzey Kore lideri Kim'den gelen daveti kabul ettiğini ve Mayıs ayında görüşeceklerini açıklamıştı.

Trump, Twitter hesabından konuyla ilgili olarak, "Kuzey Kore ile müzakerelerde muhtemel ilerlemeler sağlanıyor. Uzun yılların ardından ilk kez ilgili tüm taraflar ciddi bir çaba gösteriyor. Dünya izliyor ve bekliyor. Belki bu boş bir umuttur fakat ABD olumlu veya olumsuz her iki yönde de daha ileri gitmeye hazırdır" demişti.

Kaynak: Reuters