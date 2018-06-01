Kuzey ve Güney Kore, askeri müzakerelere başlıyor

14 Haziran'da iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelecek ve askeri meseleleri görüşecek üst düzey liderler, 22 Haziran'da da sınırın kuzeyindeki Kumgang bölgesinde 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'nda ayrılan ailelerin yeniden bir araya gelmesiyle ilgili toplanacak.

Tarihi zirve geçtiğimiz ay gerçekleşmişti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in geçtiğimiz ay iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındıracak ve ateşkesi barış anlaşmasına dönüştürecek ilk adım olan ortak deklarasyonu imzalanmıştı.

ABD'nin Kuzey Kore ile yapacağı görüşmeyi iptal etme kararının ardından Kuzey ve Güney Kore'den sürpriz bir adım gelmiş, iki tarafın liderleri, sınırda ikinci bir Korelerarası Zirve gerçekleştirmişti.

Kaynak: Reuters