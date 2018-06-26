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Kuzey ve Güney Kore arasında demiryolu kurma hazırlığı

Kuzey ve Güney Kore'den yetkililer, bölünmüş Kore Yarımadası'nı birleştirecek demiryolu hattıyla ilgili çalışmaları görüşmek için bir araya geldi.

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Kuzey ve Güney Kore arasında demiryolu kurma hazırlığı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında gerçekleşen zirvede anlaşılan konulardan biri de, iki ülkenin demiryolu aracılığıyla birbirine bağlanmasıydı.

Konuyla ilgili iki ülkeden yetkililer, sınırda bulunan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelerek, atılacak adımlara dair görüş alışverişinde bulundu. Söz konusu tren yolu, iki ülkenin fiziksel olarak birleşmesine yönelik ilk somut adımlardan biri olacak.

20. yüzyılın başında inşa edildi

Kuzey ve Güney Kore arasında halihazırda bir tren yolu var. Bu tren yolunun yapımı, 20. yüzyıla dayanıyor. Kore savaşından önce Japonya tarafından inşa edilen tren yolu hattı Seul'den Pyongyang ve Sinuiju'ya uzanıyor.

İki ülkeye de avantaj sağlıyor

Kore Yarımadası'nın doğu tarafındaki demiryolları, Güney Kore'nin liman kenti Busan'ı Rusya üzerinden Avrupa'ya bağlayabilir. Ayrıca ağır yaptırımlar altındaki Kuzey Kore'nin de dünyaya açılan kapısı olması mümkün.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tren yolu, Kuzey Kore, güney kore
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