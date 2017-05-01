Kuzey Sina'da şiddet olayları durmuyor

Mısır'ın kuzeydoğusundaki Kuzey Sina ilinde meydana gelen iki ayrı olayda 6 kişi öldü, DEAŞ üyesi 9 kişi kaçırıldı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir insansız hava aracının (İHA) Refah'ın güneyindeki El-Birs köyünde silahlı bir gruba düzenlediği saldırıda en az 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı ve 2 araç ile 4 motosiklet kullanılmaz hale geldi.

Aynı köyde meydana gelen bir diğer olayda da Sina Yarımadası'ndaki en büyük kabilelerden Et-Turabin'den silahlı kişilerin, terör örgütü DEAŞ üyesi 9 kişiyi kaçırarak bilinmeyen bir yere götürdüğü belirtildi.

Turabin kabilesi, DEAŞ unsurlarını öldürmekle tehdit etmiş ve Sina'daki diğer kabileleri örgütü yok etmek için birlik olmaya çağırmıştı. Buna karşılık örgüt de güvenlik güçlerine destek vermelerinden ötürü Turabin kabilesinin üyelerini hedef almakla tehdit etmişti.

Öte yandan, Mısır ordusunca yapılan açıklamada, Sina'nın merkezinde terör hücrelerine yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişinin yakalandığı aktarıldı.

Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana Sina'daki birçok ilde "terörist ve tekfirci" olarak nitelediği unsurlara yönelik güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle operasyonlar gerçekleştiriyor.