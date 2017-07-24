Kuzey Sina'da düzenlenen operasyonlarda, 9 militan öldü

Mısır ordusunun, Kuzey Sina ilinde "terör gruplarına" yönelik düzenlediği operasyonlarda 9 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, orduya bağlı birlikler, El-Ariş'in güneyindeki "Zeytin çiftlikleri" bölgesinde düzenlediği operasyonlarda, "Ensar Beyt el-Makdis" adlı örgüte mensup 9 militanı etkisiz hale getirdi.

Operasyonda ayrıca militanlara ait silah, tıbbi malzeme ve jeneratör ele geçirildi.

Kuzey Sina'da, Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve daha sonra adını "Sina Vilayeti" olarak değiştiren "Ensar Beyt el-Makdis" adlı örgüt gibi bazı silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.

Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana başta Kuzey Sina olmak üzere birçok ilde "terörist" olarak adlandırdığı unsurlara yönelik "güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri" gerekçesiyle operasyonlar düzenliyor.