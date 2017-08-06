'Kuzey Kore'ye yaptırımlar gerekli ancak nihai hedef bu değil'

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırım kararının ardından taraflara sorunun çözümü için diyalog çağrısını yineledi.

Dışişleri Bakanı Vang, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Filipinler'in başkenti Manila'da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Kore Yarımadası'ndaki nükleer sorunun diplomatik kanallardan diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesinin önemine işaret eden Vang, "Kuzey Kore'ye yaptırım uygulanması gerekli ancak nihai hedef bu değil." dedi.

ABD, Kuzey Kore, Rusya, Japonya, Güney Kore ve Çin'in dahil olduğu "Altılı Görüşmeler"e geri dönülmesini isteyen Vang, Pyongyang'ın nükleer faaliyetlerini, Washington'un ise bölgedeki müttefikleri Japonya ve Güney Kore ile askeri tatbikatlarını eş zamanlı durdurmasını içeren önerinin yarımadadaki tansiyonu düşürerek tarafların tekrar müzakere masasına oturmasını sağlayacak tek gerçekçi yol olduğunu kaydetti.

Vang, "Bizim önerdiğimiz çift taraflı askıya alma formülü, Kore Yarımadası'ndaki nükleer sorunun çözümünde halen tek gerçekçi çözüm yolu." diye konuştu.

BMGK'nın Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlarına ilişkin kabul ettiği kararda, Kuzey Kore'nin en önemli gelir kaynaklarından kömür, demir, kurşun ile deniz ürünleri ihracatına yasak konulması ve ülkenin yaklaşık 3 milyar dolar olan toplam ihracat gelirlerinin üçte bir oranında azaltılması hedefleniyor.

BM'nin 2006 yılından beri uyguladığı yaptırımlara rağmen nükleer faaliyetlerini ara vermeden sürdüren Pyongyang yönetimi, sonuncusu 28 Temmuz'da olmak üzere geçen ay iki kez kıtalar arası balistik füze denemesi yapmıştı.