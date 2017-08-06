  • 06 AĞUSTOS 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.529
    EURO 4.166
  • BIST 108545.31
    ALTIN 142.745
Buradasınız : » » 'Kuzey Kore'ye yaptırımlar gerekli ancak nihai hedef bu değil'

'Kuzey Kore'ye yaptırımlar gerekli ancak nihai hedef bu değil'

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, BMGK'nın Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırım kararının ardından taraflara sorunun çözümü için diyalog çağrısını yineledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kuzey Koreye yaptırımlar gerekli ancak nihai hedef bu değil

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırım kararının ardından taraflara sorunun çözümü için diyalog çağrısını yineledi.

Dışişleri Bakanı Vang, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Filipinler'in başkenti Manila'da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Kore Yarımadası'ndaki nükleer sorunun diplomatik kanallardan diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesinin önemine işaret eden Vang, "Kuzey Kore'ye yaptırım uygulanması gerekli ancak nihai hedef bu değil." dedi.

ABD, Kuzey Kore, Rusya, Japonya, Güney Kore ve Çin'in dahil olduğu "Altılı Görüşmeler"e geri dönülmesini isteyen Vang, Pyongyang'ın nükleer faaliyetlerini, Washington'un ise bölgedeki müttefikleri Japonya ve Güney Kore ile askeri tatbikatlarını eş zamanlı durdurmasını içeren önerinin yarımadadaki tansiyonu düşürerek tarafların tekrar müzakere masasına oturmasını sağlayacak tek gerçekçi yol olduğunu kaydetti.

Vang, "Bizim önerdiğimiz çift taraflı askıya alma formülü, Kore Yarımadası'ndaki nükleer sorunun çözümünde halen tek gerçekçi çözüm yolu." diye konuştu.

BMGK'nın Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlarına ilişkin kabul ettiği kararda, Kuzey Kore'nin en önemli gelir kaynaklarından kömür, demir, kurşun ile deniz ürünleri ihracatına yasak konulması ve ülkenin yaklaşık 3 milyar dolar olan toplam ihracat gelirlerinin üçte bir oranında azaltılması hedefleniyor.

BM'nin 2006 yılından beri uyguladığı yaptırımlara rağmen nükleer faaliyetlerini ara vermeden sürdüren Pyongyang yönetimi, sonuncusu 28 Temmuz'da olmak üzere geçen ay iki kez kıtalar arası balistik füze denemesi yapmıştı.

Etiketler: çin, bmgk, Kuzey Kore, Kim Jong Un
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER