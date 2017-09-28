  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Kuzey Kore'ye seyahat yasağı

Kuzey Kore'ye seyahat yasağı

Malezya, Kuzey Kore'ye gitmek isteyen vatandaşlarına seyahat yasağı getirdi.

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Kuzey Koreye seyahat yasağı

Malezya, Kuzey Kore'ye gitmek isteyen vatandaşlarına seyahat yasağı getirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Malezya vatandaşlarının, bir sonraki duyuruya kadar Kuzey Kore'ye seyahat etmelerinin yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, yasağın gerekçesi olarak Kuzey Kore'nin füze denemeleri ve ilgili gelişmeler gösterildi.

Seyahat yasağının, Pyongyang'da 5 Ekim'de Malezya ile Kuzey Kore arasında yapılacak Asya Kupası futbol maçını etkileyebileceği kaydedildi. Maç güvenlik nedeniyle iki kere ertelenmişti.

Malezya Futbol Federasyonu yetkilisi, yasağa rağmen ekibin Pyongyang'a uçmasına izin verilip verilmeyeceğine ilişkin soruya, konuyla ilgili bugün açıklama yapılacağı yanıtını verdi.

Etiketler: Kuzey Kore, Kim Jong Un, Malezya, seyahat yasağı
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