'Kuzey Kore'ye askeri müdahale iyi bir seçenek değil'

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Kuzey Kore'ye askeri müdahalede bulunmanın "iyi bir seçenek" olmadığını belirtti.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Johnson, Kuzey Kore'ye askeri müdahale seçeneğinin bu aşamada uzak olduğunu söyledi.

Kuzey Kore'nin teşkil ettiği tehdidin son birkaç yılda arttığını ifade eden Johnson, "Kuzey Kore’nin insanlara komik bir sorun gibi görünen nükleer tehdidi çok gerçek ve tehlikeli bir hal aldı. Bununla ilgilenmemiz gerekiyor. Kuzey Kore’nin bütün komşuları bu tehdidi çok yoğun bir şekilde hissediyor ve ABD de bu sorunun ciddiyet seviyesini artırmakta haklı." diye konuştu.

ABD yönetiminin "Kuzey Kore konusunda bütün seçenekler masada" açıklamasıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Johnson, "Askeri seçenekler konusunda şüpheciyim, konuştuğum bütün uzmanlar da öyle. Bence askeri seçenekler iyi değil." görüşünü dile getirdi.

Herhangi bir askeri müdahalenin ardından Güney Kore’nin başkenti Seul’ün Kuzey Kore’den gelebilecek bir intikam saldırısı için kolay bir hedef olabileceğine dikkat çeken Johnson, bunun son derece ciddi bir risk oluşturduğunu vurguladı.

Uluslararası konsensüs

Kuzey Kore konusunda izlenecek en iyi yolun "sakin ve açık bir kafayla ve özellikle Pekin ile iş birliği halinde Pyongyang üzerinde baskı kurmaya çalışmak" olduğunu ifade eden Johnson, ABD'nin de bu yolu izlemek istediğini düşündüğünü söyledi.

Kuzey Kore'nin tehditkar olmaz ve nükleer silahtan arınırsa büyük bir ekonomik geleceği olabileceğini görmesini sağlamak gerektiğini anlatan Johnson, "Ancak şu an durum gergin." ifadesini kullandı.

Johnson, bugün gideceği ABD'de Birleşmiş Milletler zemininde Kuzey Kore'ye baskı uygulanması için uluslararası konsensüs sağlanması için gayret edeceğini kaydetti.

"Corbyn risk"

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn'i de ülkenin nükleer silahları konusundaki açıklamaları nedeniyle eleştiren Johnson, "Hızla nükleer silahlanan Kuzey Kore gibi tehdit ortadayken, Corbyn’in nükleer silahlarımızı tek taraflı olarak bırakmak gibi amaçla bu ülkenin başbakanı olması bir risk teşkil eder. İnsanların Corbyn'e bakıp onun nasıl bir risk teşkil ettiğini görmemeleri de tehlikeli bir durum." görüşünü dile getirdi.

8 Haziran'da erken genel seçime gidecek olan İngiltere'de ana muhalefet partisi lideri Corbyn, nükleer silahlanma karşıtı görüşleri nedeniyle sağ siyasetçilerin ve basının hedefi durumunda. Savunma Bakanı Michael Fallon tarafından "ulusal güvenlik için tehdit" diye nitelendirilen Corbyn, İngiltere'nin nükleer denizaltı programı Trident'i durdurmayı vadediyor.