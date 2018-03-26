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Buradasınız : » » Kuzey Kore'ye ait özel bir tren Pekin'e ulaştı

Kuzey Kore'ye ait özel bir tren Pekin'e ulaştı

Kuzey Kore'ye ait yüksek koruma sağlanan bir trenin Çin'in başkenti Pekin'e ulaştığı bildirildi.

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Kuzey Koreye ait özel bir tren Pekine ulaştı

Japon NTV televizyonu ve yayın kuruluşu NHK, alışılmadık biçimde korunan özel bir trenin, Pekin'e ulaştığı ve trende üst düzey bir heyet bulunduğundan, kentte güvenliğin arttırıldığını duyurdu. 

Bazı yerel basın organlarında da trende Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un olabileceği spekülasyonlarına yer verildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise konudan haberdar olmadığını açıkladı.

Kuzey Kore lideri Kim'in nisan ayı sonunda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, mayıs ayına kadar da ABD Başkanı Donald Trump ile ikili zirveye katılması planlanıyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: Pekin, tren, Kuzey Kore
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