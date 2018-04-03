Kuzey Kore'ye ait bir gemi kara listeye alındı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006 yılından bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.

Geçtiğimiz hafta cuma günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'ye uygulanan ambargolara rağmen petrol ve kömür kaçakçılığı yapan çok sayıda gemi ve nakliye şirketini kara listeye aldı.

Bir gemi daha kara listede

Kuzey Kore'ye ait 15 geminin varlıkları donduruldu ve bunların 13'üne küresel liman yasağı da getirildi. Kuzey Kore'ye ait olmayan 12 gemi de küresel liman yasağına tabi tutuldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kore Samma Denizcilik Şirketi'ne ait Kuzey Kore bayraklı bir gemiyi daha kara listeye ekledi.

Kaynak: Reuters