Kuzey Kore'nin yeni nükleer denemesi dünyada yankılanıyor

Yonhap ajansına göre, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong, Kuzey Kore'de şiddetli depremin meydana gelmesinden sonra düzenlenen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Güney Kore'nin denemeyi şiddetle kınadığını dile getiren Chung, "Devlet Başkanı Moon Jae-in, ülkesinin Kuzey Kore'nin nükleer ve füze teknolojisini geliştirmeyi sürdürmesine asla izin vermeyeceklerini söyledi." dedi.

Güney Kore Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada da ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ve Güney Koreli mevkidaşı Chung Eui-yong'un, Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denediğini açıklamasından sonra telefonda 20 dakika görüştüğü kaydedildi.

Çin'den de kınama

Çin de Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesini kınadı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pekin yönetiminin, Kuzey Kore'nin uluslararası toplumun karşı çıkmasına rağmen nükleer deneme yapmasına kesinlikle karşı olduğu ve bunu şiddetle kınadığı belirtildi.

Kuzey Kore'ye "uluslararası toplumun Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması iradesine uyma çağrısı"nın hatırlatıldığı açıklamada, Pyongyang yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına saygı duymaya, bölgedeki durumun kötüleşmesini durdurmaya, sorunun diyalog ve müzakere ile çözüleceği yönteme geri dönmeye davet edildi.

NATO, AB ve İsveç'ten Kuzey Kore'yi kınama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptığı yazılı açıklamada, NATO'nun Kuzey Kore'nin istikrarsızlaştırıcı davranışlarından rahatsızlık duyduğunu bildirdi.

"Kuzey Kore'nin 6. nükleer denemesini şiddetle kınıyorum. Bu deneme Kasım 2016'da kabul edilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2321 nolu kararının yine açık ihlalini teşkil etmektedir." ifadesini kullanan Stoltenberg, bu denemelerin bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.

Stoltenberg, Pyongyang yönetimine tüm balistik füze ve nükleer programına ilişkin faaliyetlerini sonlandırma çağrısı yaparak, açıklamasında "Kuzey Kore tüm kitle imha silahlarını, geri dönüşü olmayacak ve teyit edilebilir şekilde yok etmeli." ifadesine yer verdi.

Kuzey Kore'ye uluslararası sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunan Stoltenberg, yönetimin, gerginlik ve güvensizliğe yol açan tüm tehdit ve davranışlara son vermesini istedi.

"Kışkırtıcı bir hareket"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Kuzey Kore'nin BMGK kararlarını bir kez daha ihlal ettiğine dikkati çekerek, "Pyongyang yönetiminin gerçekleştirdiği deneme çok kışkırtıcı bir hareket, bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit ediyor." dedi.

AB'nin mesajının çok net olduğunu aktaran Mogherini, Kuzey Kore yönetimine tüm kitle imha silahlarını yok etme çağrısı yaptı.

İsveç Dışişleri Bakanı: Kuzey Kore uluslararası barışı ve istikrarı tehdit ediyor

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Kore'nin son denemesini kınadıklarını belirterek, "Kuzey Kore uluslararası barışı ve istikrarı tehdit ediyor. BMGK'ya görev düşüyor." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore yetkilileri, yeni geliştirdikleri kıtalar arası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombasını denediklerini kaydetmişti. Deneme sonucu bölgede sabah saatlerinde sarsıntı meydana gelmişti. Kuzey Kore basınındaki haberlerde, denemenin, ülkenin lideri Kim Jong-un'un emriyle yapıldığı ve başarılı olduğu duyurulmuştu.